Байден поздравил украинцев с Днем независимости Украины

“От имени всех американцев поздравляю народ Украины с Днем Независимости. За последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Они были решительны и сильны перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину. И сегодняшний день — это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается суверенным и независимым государством”, – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент подтвердил, что Соединенные Штаты Америки “привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета”.

“В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе”, – заявил Байден.

По словам президента тысячи людей были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и многие другие стали жертвами зверств и нападений со стороны России:

“Но шесть месяцев беспощадных атак только укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год своей независимости. Сегодня и каждый день мы стоим вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, которая движет самодержавием, не может сравниться с пламенем свободы, которое повсюду освещает души свободных людей. Соединенные Штаты, в том числе гордые американцы украинского происхождения, надеются продолжать прославлять Украину как демократическое, независимое, суверенное и процветающее государство на протяжении десятилетий”.