Христианская школа из Флориды будет отчислять студентов нетрадиционной ориентации

Частная христианская школа Грейс в Валрико, Флорида, заявила, что будет обращаться к учащимся только основываясь на их поле, указанном при рождении. А ученикам, которые относят себя идентифицируют иначе, “будет предложено немедленно покинуть школу”.

Школа направила родителям письма по электронной почте, в которых сказано, что они “должны согласиться со всеми политиками и процедурами”, прежде чем их ребенок пойдет в школу.

Редакция NBC News смогла получить такое письмо, в нем сказано:

“Мы верим, что Бог создал человечество по Своему образу: мужчину (мужчину) и женщину (женщину), сексуально разные, но с одинаковым достоинством.”

“Поэтому необходимо подтвердить свой биологический пол, и не следует предпринимать никаких попыток физически изменить или не согласиться с биологическим полом, включая, помимо прочего, выбранную смену пола, трансвеститов, трансгендеров или небинарные акты гендерно-изменчивого поведение (Бытие 1:26-28). Учащиеся в школе будут называться по полу в свидетельстве о рождении и будут упоминаться по имени таким же образом,”

“Мы считаем, что любая форма гомосексуализма, лесбиянства, бисексуальности, трансгендерной идентичности/образа жизни, самоидентификации, зоофилии, инцеста, блуда, прелюбодеяния и порнографии является грехом в глазах Бога и церкви (Бытие 2:24; Левит 18:1-30; Римлянам 1:26-29; 1 Коринфянам 5:1; 1 Коринфянам 6:9; 1 Фессалоникийцам 4:2-7).”

Администратором христианской школы Барри Маккин дал интервью Fox News Digital в воскресенье, в котором он сказал, что правило распространяется на любого студента, вступающего в половую жизнь вне брака: “Я говорю людям, что если ребенок войдёт в дверь, восклицая, как он занимается сексом со своей девушкой, этого студента тоже отчислят.”