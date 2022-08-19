Топ-менеджер Trump Organization признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов

Топ-менеджер семейного бизнеса Дональда Трампа признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в рамках сделки, которая потенциально может сделать его главным свидетелем против компании на судебном процессе против бывшего президента.

Финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг признал себя виновным по всем 15 пунктам обвинения, предъявленным ему по делу. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов за щедрые дополнительные льготы, которые он получал от компании, включая арендную плату за роскошный автомобиль, арендную плату за квартиру на Манхэттене и обучение в частной школе для его внуков, сообщает AP.

По словам судьи Хуана Мерчана, приговор Вайссельбергу может составлять до 5 месяцев лишения свободы с последующим пятилетним испытательным сроком.

Вайссельберг — единственный человек, которому до сих пор предъявлялись уголовные обвинения в ходе длительного расследования деловой практики компании, проводимого окружным прокурором Манхэттена. Ожидается, что подсудимый будет свидетельствовать против Трампа в ходе будущих судебных слушаний в октябре этого года.

Сообщается, что самому Трампу обвинение по делу не предъявлено.

Ранее сообщалось, что ФБР обыскивает поместье Трампа во Флориде.