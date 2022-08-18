Вакцинация детей от Covid: обеспечение защитой самых маленьких жителей Калифорнии

Спустя более двух лет после появления Covid-19 в Соединенных Штатах наконец-то появилась одобренная на федеральном уровне вакцина против него для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет.

Covid стал пятой по значимости причиной смерти среди детей в возрасте от 1 до 4 лет и четвертой по значимости причиной среди детей младше 1 года.

В Калифорнии есть 400 000 доз для распространения бесплатно и независимо от страхового или иммиграционного статуса, и, по словам доктора Люсии Абаскал из Департамента здравоохранения Калифорнии, закуплено достаточно для всех 2,2 миллиона новых детей в штате.

Абаскал выступила 23 июня на брифинге для прессы, организованном Ethnic Media Services and Vaccinate All 58 Департамента общественного здравоохранения Калифорнии.

К ней присоединились доктор Дженнифер Миллер из педиатрии Ист-Бэй в Беркли и доктор Сара Такекава, акушер-гинеколог из Kaiser Permanente в Южном Сакраменто.

По словам Абаскал, поскольку федеральный закон запрещает вакцинацию детей в возрасте до 3 лет в аптеках, семьи должны обращаться к своим врачам напрямую, чтобы организовать вакцинацию, или зайти на сайт MyTurn, если у них ее нет.

По словам Абаскал, штат уже договорился с достаточным количеством педиатров, чтобы обеспечить вакцинами 85% из этих 2,2 миллиона новых детей, имеющих право на получение помощи.

Две версии вакцины для детей, одна производства Moderna, а другая Pfizer, были одобрены в середине июня после независимой проверки на федеральном уровне и уровне штата.

“Эта вакцина станет самой изученной вакциной в истории,” — отметил доктор Миллер. “Они были должным образом протестированы и проверены. Производство не срезало ни единого угла”.

Версия Moderna составляет четверть дозы для взрослых и вводится двумя инъекциями с интервалом в месяц. Pfizer делает три прививки, вторую через 21 день после первой, третью через 60 дней после второй. Это десятая часть взрослой версии.

Абаскал сказала, что, вероятно, в конечном итоге появится бустер для Moderna, но его более низкая начальная доза должна также уменьшить побочные эффекты, которые, по ее словам, не будут серьезными.

Все трое врачей заявили, что, по их мнению, лучшая вакцина — это просто та, которая доступна первой, и что между ними нет существенных различий.

Когда дело доходит до прививок от Covid, Миллер сказала, что семьи ее пациентов обычно придерживаются одного из трех разных взглядов: “Первая группа ломится в мою дверь, стремясь сделать прививку своим детям,” — сказала она. Вторые передумали и “не чувствуют уверенности в том, чтобы двигаться вперед, пока у них не будет больше ответов… Третьи просто не чувствуют, что это безопасно или необходимо”.

Решение не вакцинировать — это решение заразиться вирусом Covid», — предупредила Абаскал. “Нет никаких прогнозов, насколько серьезным это будет. Вы рискуете, что это будет легко, однако каждый пятый госпитализированный ребенок попадает в отделение интенсивной терапии”.

Это правда, что заражение Covid обеспечивает определенную степень иммунитета от дальнейшего заражения, сказала она, но это меньше, чем у вакцин. По ее словам, когда ее недавно инфицированная 19-месячная дочь поправится достаточно, чтобы ее можно было вакцинировать, у нее будет самая надежная защита.

“Есть идея, что Омикрон мягче, — сказала она, — но в этой возрастной группе, когда начался всплеск Омикрона, было рекордное количество госпитализаций”.

“Я пытаюсь напомнить им, что мы вместе,” — добавила доктор Миллер. “Вакцинация наших детей помогает всем нам; это улучшает здоровье нашего сообщества”.

Как гинеколог, Такекава говорила, что была свидетельницей борьбы непривитых пациентов с Covid во время беременности и родов, и противопоставила это тому, что она наблюдала за своей собственной способностью и способностью своих пациентов забеременеть и родить детей — без проблем, связанных с получением привиты или ревакцинированы.

И Абаскал, которая беременна, и Такекава поделились историями о том, как они и их мужья заразились Covid, когда их малыши принесли его домой из детского сада.

“Заблуждение о том, что дети в безопасности, что с детьми ничего не происходит, ошибочно,” — сказала Абаскал. “У нас появляется все больше и больше доказательств того, что дети подвергаются острому риску и также могут страдать от таких последствий, как поливоспалительный синдром и затяжной Covid”.

“Детям и подросткам нужно вернуть свою жизнь,” — сказала доктор Миллер. “Они должны иметь возможность полноценно собираться с друзьями и сверстниками, ходить на танцы и выпускные вечера, участвовать в спортивных мероприятиях и мероприятиях, полностью участвовать в школьных мероприятиях, а не находиться в Zoom вдали от своих друзей.”

“Из-за Covid они пропустили вехи и критические этапы развития, что привело к беспрецедентному кризису психического здоровья. Мы все должны внести свой вклад, чтобы положить этому конец”.

“Это нормально — бояться неизвестного и хотеть защитить своего ребенка,” — сказала Абаскаль. “Имейте это в виду, вакцинация — лучшая защита.”