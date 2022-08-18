США получили ордер на арест самолета российского олигарха

Сотрудники прокуратуры США и ФБР объявили 8 августа, что Соединенные Штаты Америки получили разрешение на арест самолета Airbus A319-100 («Airbus»), принадлежащего находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу на основании ордера на арест, выданного Окружным судом США Южного округа Нью-Йорка, который установил, что самолет подлежит аресту и конфискации на основании вероятной причины нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег.

Помощник исполнительного директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл сказал: “Олигархия определяется как правительство, в котором небольшая группа осуществляет контроль в корыстных и корыстных целях. Члены этой группы в России долгое время скрывали и маскировали свою незаконную деятельность, используя при этом доллар США. Санкции, введенные правительством США, и работа этой целевой группы демонстрируют этим оскорбительно богатым олигархам, поддерживающим военную агрессию России, что они не являются неприкасаемыми, и мы резко влияем на их образ жизни.”

Согласно ордеру на арест Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило Андрея Скоча гражданином особого назначения 6 апреля 2018 г. «за то, что он является должностным лицом Правительства Российской Федерации», «депутатом Государственной Думы Российской Федерации», а также в связи с его «давними связями с российскими организованными преступными группами, включая время, проведенное во главе одного из таких предприятий».

После того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, OFAC ввело дополнительные санкции против Скоча и его активов. 24 марта 2022 года OFAC включило Скоча и других членов Думы в список за «поддержку усилий Кремля по нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины». 2 июня 2022 года OFAC определило Airbus как заблокированное имущество, в котором Скоч имел интерес.

Скоч является бенефициарным владельцем Airbus через ряд подставных компаний и трастов, связанных с его романтическим партнером. Считается, что Airbus с бортовым номером P4-MGU и серийным номером 5445 стоит более 90 миллионов долларов.