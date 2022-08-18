Перераспределение округов в Миссисипи: стремление к справедливому представительству в школьных советах, городских советах, окружных советах.

Республиканская партия Миссисипи, доминировавшая в законодательном органе, обеспечила фальсифицированные карты, которые серьезно подорвали право голоса растущих цветных сообществ штата. Но защитники переключили свои взгляды на местные цели, такие как школьный округ округа Харрисон и городской совет Галфпорта. И они одерживают маленькие, но значимые победы. Миссисипи отражает аналогичные усилия активистов Юга.

Лидеры сообщества в Миссисипи настаивают на справедливом политическом представительстве на уровне округов и на местном уровне. Усилия направлены на процесс перераспределения избирательных округов в штате, который остается в руках законодательного органа, в котором доминирует Республиканская партия, и, как говорят сторонники, маргинализирует цветных избирателей.

О перераспределении округов и отрендах на Юге поговорили на еженеельном брифинге EMS 12 августа приглашенные спикеры:

• Нсомби Ламбрайт, исполнительный директор One Voice

• Моника Макиннис, One Voice

• Пастор Хосе Родригес, One Voice

• Гэри Фредерикс, президент, Gulfport NAACP

• Амир Бадат, адвокат, Фонд правовой защиты NAACP

• Даниэль К. Ле, директор организации Boat People SOS

Несмотря на то, что проблемы остаются огромными, многие говорят, что наблюдается растущий поток участия, что имеет последствия для остальной части страны.

Республиканские законодатели, которые несут ответственность за предложение [перераспределения избирательных округов] карт всему законодательному органу для принятия полным законодательным органом… публично встречались три раза в общей сложности 45 минут,” — отметил специальный советник по голосованию Амир Бадат из Фонда правовой защиты NAACP.

“Они созвали комитет, назначили его членов, приняли критерии и утвердили карты,” — продолжил Бадат. “Почти вся работа по созданию этих карт проводилась за закрытыми дверями, без участия чернокожих законодателей Миссисипи.И, как вы можете догадаться, карты, полученные в результате этого процесса, были очень несправедливыми и не отражали штат в целом.”

Перераспределение округов происходит после каждой десятилетней переписи и используется для определения избирательных округов Конгресса и штата. По словам Бадата, последствия борьбы за перераспределение округов в Миссисипи не ограничиваются только этим штатом

Миссисипи исторически был предсказателем того, что происходит в других частях страны,” — сказал Бадат, указывая на “план Миссисипи” конца 1800-х годов, когда сторонники превосходства белой расы начали кампанию “запугивания, насилия и плана”, которые использовали юридическую тактику, чтобы попытаться подавить голосование чернокожих и их гражданское участие во время Реконструкции..

“Сегодня мы наблюдаем то же самое,” — сказал Бадат. “Нам нужно обратить внимание на Миссисипи”.

Нсомби Ламбрайт-Хейнс согласилась с Бадатом, сославшись на наследие Движения за гражданские права как на организационный принцип в активизации местных усилий.

“Большая часть нашей работы основана на организации, проделанной во время Движения за гражданские права Миссисипи, основанного на гражданской активности и понимании того, что право голоса лежит в основе любой работы по социальной справедливости в Миссисипи,” — сказала она, добавив, что в настоящее время “растущая инфраструктура организаций гражданских прав и социальной справедливости” в различных сообществах штата.

Одной из таких организаций является Boat People SOS, представляющая американцев азиатского происхождения в Миссисипи, из которых вьетнамцы составляют самую большую группу. Даниэль Ле, директор организации, сказал, что это был проект общественных работ в Билокси, который действительно убедил сообщество в необходимости быть более политически вовлеченным.

“Не было никакой возможности передвигаться,” — сказал Ле, описывая, как город начал разрывать участки проезжей части без какой-либо связи с местными жителями. “Значит, люди с трудом добирались из одной точки в другую”.

Ле сказал, что пострадали пожилые люди, и что разорванные дороги нанесли значительный ущерб транспортным средствам.

“Мы как сообщество собрались вместе, пошли в город и, по сути, озвучили нашу жалобу,” — сказал Ле. “К сожалению, город просто отвернулся, вы знаете, никогда не реагировал на наши потребности или наши проблемы.”

Ле сказал, что этот опыт усилил его чувство безотлагательности и что с тех пор он инициировал программы, чтобы начать подготовку лидеров, которые понимают политический процесс внутри своего сообщества.

“У нас должен быть кто-то в сообществе, чтобы выступить и стать этим голосом,” – сказал Ле.

Пастор Хосе Родригес из One Voice поделился аналогичным опытом в растущем латиноамериканском сообществе Миссисипи, где два года назад рейды Иммиграционной и таможенной службы США на птицефабрики привели к задержанию сотен рабочих-иммигрантов.

“Это было ужасное опустошение для семей, разделение также между детьми и родителями, мужьями и женами,” — сказал Родригес. “Как вы можете объяснить кому-то, когда им пять-шесть лет, что ваши родители находятся в иммиграционном центре содержания под стражей? Они не знают.”

Родригес, который последние два года занимался распространением информации о Covid среди латиноамериканцев в штате, сказал, что именно тогда он был вовлечен в процесс. “Я начал открывать глаза и видеть; у нас действительно нет представительства здесь, в Миссисипи”.

Ни один из участников дискуссии не назвал путь вперед легким.

Моника МакКиннис из One Voice вспомнила, как после переписи 2010 года увеличение афроамериканского населения в ее родном городе Клинтон за пределами Джексона привело к повышению гражданской активности, поскольку жители стали больше осознавать необходимость контролировать свое политическое окружение. Но это было до отмены Закона об избирательных правах, отметила она.

“У нас было несколько небольших побед,”— сказала Моника МакКиннис, признавая трудности обеспечения более справедливого представительства перед лицом сторонников мошенничества, когда округа склоняются в пользу одной партии над другой, — постоянно избираемых в законодательный орган.

“Но эти маленькие победы станут большими победами в течение следующих 10 лет,” — продолжила она. “Я знаю, что многие люди сосредотачиваются на уровне Конгресса и штата, но я думаю, что самая важная часть перераспределения округов находится на местном уровне.”

Бадат согласился с ней.

“Когда вы думаете о своем школьном совете, когда вы думаете о своем городском совете, это организации, которые принимают решения, которые повлияют на образование вашего ребенка, независимо от того, устранена ли выбоина на вашей дороге или мусор забирают вовремя,” — сказал он.

“И это политика и проблемы, которые действительно оказывают огромное влияние на жизнь людей. И многие люди не знают, что эти организации также подлежат перераспределению,” – закончил он.