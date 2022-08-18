В музее де Янга в Сан-Франциско откроется уникальная выставка, посвященная жизни фараона Рамзеса II.

Согласно пресс-релизу, новая выставка, которая открывается 20 августа в музее де Янга в Сан-Франциско, расскажет о жизни и достижениях Рамзеса II, представив редкое золото и недавно обнаруженные мумии животных. Некоторые из объектов никогда не были за пределами Египта.

Историки считают Рамзеса II наиболее вероятным кандидатом на роль фараона, описанного в библейской истории о Моисее.

Эта выставка является первой в Сан-Франциско, посвященной Рамзесу II. Как говорится в пресс-релизе Музеев изящных искусств Сан-Франциско, на выставке будут представлены «царские статуи, саркофаги, впечатляющие маски, великолепные украшения и богато украшенные золотые гробницы», которые «раскрывают сказочное богатство фараонов, удивительное мастерство древнеегипетских строителей гробниц и превосходное мастерство египетских художников».

“Захватывающий опыт виртуальной реальности включает в себя стулья с кинематографическим движением, которые отправляют посетителей в вихревое путешествие по двум из самых впечатляющих памятников Рамзеса, Абу-Симбелу и гробнице Нефертари,” — говорится в пресс-релизе. Нефертари – одна из жен Рамзесе.

Некоторые из объектов никогда не были за пределами Египта.