Школьный округ в Техасе запретил Библию в школе

С октября прошлого года консервативные родители требуют, чтобы некоторые книги были подвергнуты цензуре из-за их содержания.

Родители и члены сообщества пересмотрели 33 книги, в том числе адаптацию графического романа “Дневник Анны Франк”, “Самые голубые глаза” Тони Моррисона и “Библия” (все версии).

Консервативные родители хотели, чтобы ученики не имели доступа к книгам, в которых говорится о сексе, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако, в попытке сделать так, чтобы дети никогда не читали о “взрослых” темах, из их внимание ушло то, что Библия содержит все вышеперечисленное.

Округ сформировал комиссию для рассмотрения всего списка, которая одни книги изъяла из списка, а другие оставила. Вышеназванные книги остались в списке, допущенных до детей

Однако, 16 августа директора школ получили письмо от Дженнифер Прайс, исполнительного директора по учебной программе и обучению, согласно которому все пересматриваемые книги должны быть изъяты из библиотеки и классных комнат до конца дня, даже те, которые ранее прошли проверку.

Как пишет издание OnlySky, Texas Tribune подтвердила эту историю и сообщила, что это результат более консервативного школьного совета, который хочет еще раз взглянуть на все оспариваемые материалы.