40 семей беженцев смогли переселиться в США с помощью Русской баптистской церкви в Сакраменто

Старший пастор Михаил Авраменко сообщил Baptist Press, что Русская баптистская церковь в Западном Сакраменто, насчитывающей около 2700 русских, украинских и других славянских прихожан, помогает различным беженцам, не только из Украины, но из России и других республик бывшего СССР.

“Этническая принадлежность, язык или национальность никогда не должны быть основанием для каких-либо споров или споров,” – заявил Михаил Авраменко.

С апреля церковь помогла разместить 40 семей беженцев в Калифорнии. Иммигранты получают помощь с транспортом, жильем, судебными делами, банками, зачислением в школу, страховками, социальными услугами и другими необходимыми делами.

По словам старшего пастора, рост стоимости жилья препятствует более активной помощи беженцам.

“Одна из проблем — найти… доступную арендную плату. Стоимость сильно подскочила», — сказал он. «Некоторые из принимающих семей устают или разочаровываются из-за завышенных ожиданий некоторых беженцев. Мы слышали так много историй, как обнадеживающих, так и обескураживающих,” – передает его слова Baptist Press.

Церковь начала помогать Украине и беженцам с начала войны, отправляя припасы и помогая беженцам пересекать границу США и Мексики.

По оценкам Центра славянской общины Сан-Франциско, в Сакраменто самая высокая концентрация украинских иммигрантов в стране: 18 000 человек в столичном районе Сакраменто-Розвилл-Фолсом составляют 0,8 процента населения.

Ранее сообщалось о русском ресторане в Сан-Франциско, собравшем 100 тыс. долларов в помощь Украине.