10 худших штатов для жизни в 2022 году

Ежегодное исследование CNBC «Лучшие штаты Америки для бизнеса”, опубликованное в июне, показало, что с точки зрения подхода “жизнь, здоровье и инклюзивность”, который учитывает такие факторы, как уровень преступности, качество окружающей среды и здравоохранение.



В исследовании 2022 года учитывались доступность заведений по уходу за детьми и инклюзивность законов штатов в таких областях, как защита от дискриминации и право голоса.



И эти 10 штатов – худшие для жизни в Америке в 2022 году (первый по списку – самый худший):



1. Аризона

По данным Американской ассоциации легких, сухая жара приводит к худшему качеству воздуха в стране, что создает дополнительную нагрузку на и без того плохую систему здравоохранения, где не хватает больничных коек и персонала. Штат тратит всего $79 на человека на здравоохранение, что является одним из самых низких расходов в стране.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 67 из 325 баллов.

Слабые стороны: качество воздуха, медицинские ресурсы, инклюзивность, преступность.

Сильные стороны: нет метрик в топ-50%, природа.



2. Техас

Согласно данным переписи, штат занимает 3-е место по чистой миграции работников с высшим образованием. Но когда они прибывают, они обнаруживают ограниченные возможности по уходу за детьми, перегруженную систему здравоохранения с самым высоким уровнем незастрахованных, новые ограничения избирательных прав и мало средств защиты от дискриминации.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 72 из 325 баллов

Слабые стороны: уход за детьми, медицинские ресурсы, инклюзивность, право голоса.

Сильные стороны: нет метрик в топ-50%.



3. Оклахома

Согласно данным United Health Foundation, жители Оклахомы не очень хорошо заботятся о себе. Штат также является одним из худших для взрослых без медицинской страховки и детских прививок.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 79 из 325 баллов

Слабые стороны: здоровье, ресурсы здравоохранения, право голоса, инклюзивность.

Сильные стороны: нет метрик в топ-50%.



4. Южная Каролина

По данным Becker’s Hospital Review, штат с 2,19 больничными койками на 1000 жителей занимает последнее место по ресурсам здравоохранения. По данным United Health Foundation, штат занимает 44-е место по доступу к клинической помощи.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 83 из 325 баллов

Сильные стороны: качество воздуха

Слабые стороны: право голоса, медицинские ресурсы, преступность.



5. Миссури

Законопроект о досрочном голосовании запрещает большую часть голосования по почте и добавляет весьма спорное положение об удостоверении личности избирателя.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 89 из 325 баллов.

Слабые стороны: преступность, право голоса.

Сильные стороны: уход за детьми.



6. Луизиана

По данным United Health Foundation, Луизиана является самым нездоровым штатом Америки с третьим по величине уровнем холестерина в стране и четвертым по уровню преждевременной смерти. Согласно статистике ФБР, уровень насильственных преступлений является одним из самых высоких в стране.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 97 из 325 баллов.

Сильные стороны: Ресурсы здоровья.

Слабые стороны: здоровье, преступность, право голоса.



7. Нью-Мексико

Согласно статистике ФБР, штат занимает второе место в стране по уровню насильственных преступлений. Хуже только Аляска.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 101 из 325 баллов.

Сильные стороны: право голоса.

Слабые стороны: преступность, качество воздуха, здоровье.



8. Индиана

По данным Child Care Aware of America, доступ к лицензированным центрам по уходу за детьми в Индиане является одним из худших в стране. По данным United Health Foundation, штат тратит всего $76 на человека на общественное здравоохранение.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 102 из 325 баллов.

Сильные стороны: уровень преступности.

Слабые стороны: уход за детьми, медицинские ресурсы.



9. Теннесси

Штат принял ряд законов, направленных на ЛГБТК-сообщество, в том числе законопроект о трансгендерном спорте, который Кампания за права человека называет «дискриминационным, несправедливым и ненужным».



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 108 из 325 баллов.

Сильные стороны: уход за детьми, качество воздуха

Слабые стороны: инклюзивность, преступность



10. Невада



В штате всего около 400 лицензированных центров по уходу за детьми в штате с населением более 3 миллионов человек делают.Также по данным Американской ассоциации легких, воздух пустыни далеко не чистый в самых густонаселенных районах штата.



2022 г. Оценка жизни, здоровья и инклюзивности: 110 из 325 баллов.

Сильные стороны: право голоса, инклюзивность.

Слабые стороны: уход за детьми, качество воздуха.

Ранее журнал TIME назвал Сан-Франциско одним из величайших мест мира.