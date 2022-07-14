Ракетный удар по центру Винницы: свыше 20 погибших и 25 раненых

Украинские официальные лица заявили, что в четверг российские ракеты нанесли удар по Виннице, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и 25 получили ранения.

Полиция сообщила, что три ракеты попали в офисное здание в центре города и повредили жилые дома в этом районе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди погибших есть ребенок.

«Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, наводит ракеты на гражданские объекты, где нет военной [цели]. Что это, как не открытый теракт?»

Россия отрицает нападение на мирных жителей.