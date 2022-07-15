Трамп заявил, что принял решение баллотироваться в Белый дом в 2024 году

Дональд Трамп дал интервью журналу New York в интервью, которое было опубликовано в четверг. В нем он рассказал о “большом решении”.

“Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего не влияет. Лично я уже принял это решение,” — сказал бывший президент. “Пусть люди знают. Я думаю, что многие люди даже не баллотировались бы, если бы я это сделал, потому что, если вы посмотрите на опросы, они даже не регистрируются. Большинство из этих людей.”

Он также сказал, что э другие потенциальные кандидаты от Республиканской партии его не беспокоят, и что он не считает соперником губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Ном пока Трамп не подтвердил, когда именно он хочет выставить свою кандидатуру.

По сообщениям The Washington Post, два советника заявили, что Трамп рассматривает возможность объявления в сентябре, а один источник сообщил, что существует 70%-ая вероятность того, что Трамп объявит об этом до промежуточных выборов.