Из-за начавшегося пожара в Йосемити действует приказ об обязательной эвакуации

Yosemite Fire and Aviation сообщил об обязательная эвакуация сообщества Вавона и кемпинга Вавона из-за пожара #Washburnfire площадью 466 акров. Дорога Вавона (Hwy41) закрыта от Южного входа на поле для гольфа Вавона.

Ранее сегодня в Центр экстренной связи Йосемити поступило несколько телефонных звонков с сообщениями о дыме в нижней части Марипоса-Гроув, недалеко от тропы Уошберн. Марипоса-Гроув была эвакуирована и временно закрыта до дальнейшего уведомления. Причина возгорания выясняется. Пожарные тушат огонь с земли и с воздуха.

Марипоса-Гроув имеет самую большую рощу секвой в Йосемити и насчитывает более 500 взрослых гигантских секвой. Остальная часть национального парка открыта. Секвойям угрожает пламя, но не было сообщений об их серьезном повреждении, сообщает NBCBayArea.

Впервые пожар был замечен на тропе Уошберн, поэтому он получил это название #Washburnfire.