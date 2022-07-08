Путин: “Мы еще не начинали”, Володин: “Можем вернуть Аляску!”

Спикер Государственной думы РФ намекнул Америке, что Россия может вернуть Аляску, а Владимир Путин сообщил, что Россия “еще не начинала войну”.

“Америка пускай всегда помнит: там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, [пусть] подумают, что нам тоже есть что возвращать,” — заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании, отвечая депутату от КПРФ Николаю Коломейцеву.

Депутат от коммунистической партии в ходе заседания напомнил, что Володин давал Думе поручение проработать вопрос о денонсации договора с Норвегией от 2010 г. о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

По его словам, депутаты «только обсудили» предложение поручения, а Осло уже на следующий день пропустили грузы.

Кроме того, днем позднее заявления Володина Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций заявил, что в России наслышаны о том, что “нас хотят победить на поле боя” и что Запад “хочет воевать с нами до последнего украинца”.

“Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали,” — подчеркнул он.