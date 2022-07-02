1 июля днем ​​Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 820 миллионов долларов. Это включает в себя санкционирование Президентом сокращения помощи в области безопасности на сумму до 50 миллионов долларов, а также 770 миллионов долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Пакет помощи включает:

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Две национальные передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);

Боекомплект 155-мм артиллерии до 150 000 выстрелов;

Четыре дополнительных противоартиллерийских радара.

В заявлении Министерства обороны также отмечается, что к настоящему времени Соединенные Штаты выделили Украине около 7,6 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около 6,9 млрд долларов США с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 8,8 млрд долларов США помощь в обеспечении безопасности Украины.

Соединенные Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее меняющихся требований на поле боя.