Гислен Максвелл приговорена к 20 годам заключения по делу о торговле людьми

Подруга Джеффри Эпштейна приговорена к 20 годам заключения по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Подруга Джеффри Эпштейна, бывшая британская светская львица Гислен Максвелл, которой сейчас 60 лет, была приговорена к 20 годам заключения за помощь Джеффри Эпштейну в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним девочками. Также она приговорена к 5 годам под надзора после освобождения.

Максвелл, была осуждена по трем пунктам: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговор и вовлечение несовершеннолетнего в поездку за пределы штата с целью незаконного секса. Кроме того, судья наложила штраф в размере $750 000 долларов.

Прокуратура просила судью дать ей от 30 до 55 лет тюрьмы, в то время как защита Максвелла требовала 5 лет в виде наказания.

“Это самое большое сожаление в моей жизни, что я когда-то встретила Джеффри Эпштейна,” – сказала Гислен Максвелл в свое обращении к суду.