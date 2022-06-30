Украина получила статус кандидата в ЕС

На прошлой неделе на встрече в Брюсселе лидеры Евросоюза утвердили статус кандидата Украины. Это произошло почти через четыре месяца после того, как Владимир Зеленский подал заявку на вступление в ЕС. Кроме Украины статус кандидата получила и Молдова.

Обычно изменение статуса с подачи заявки на кандидата занимает годы, но ЕС ускорил этот процесс на фоне неспровоцированного нападения России и в знак солидарности с защитниками Украины.

Владимир Зеленский назвал этот шаг «уникальным и историческим моментом» и “победой”.