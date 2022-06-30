Cisco Systems и Nike полностью уходят из России

Американская компания Cisco сворачивает свой бизнес в России и Беларуси. Также уходит и Nike, которая приостановила свою деятельность с начала вторжения.

Ранее заявили о своем уходе из России другие технологические гиганты – IBM и Microsoft, что ограничивает доступ к критически важному оборудованию для российских пользователей.

Как сообщает Reuters, Cisco предложила варианты переезда нескольким сотням своих сотрудников из России и Беларуси.

Уход западных компаний ускоряет новый закон, который будет принят, как ожидается, в самое ближайшее время. Он позволит России назначать администраторов компаний, принадлежащих иностранцам из «недружественных» стран, которые хотят уйти из России. Также новый закон позволит российским властям арестовывать активы и налагать уголовные наказания.