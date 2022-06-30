NY Times: Диверсионно-десантные отряды США помогают Украине

Известно, что США и союзники Украины предоставляют большую помощь Украине, которая помогает ей сдерживать российские войска.

Предоставление оружия, разведданных и обучения в основном ведется за пределами Украины, на базах в Германии и Франции, а также Великобритании, пишет издание NY Times, которое даже утверждает, что даже некоторые члены ЦРУ продолжают действовать в Украине.

Ссылаясь на слова нынешних и бывших официальных лиц, некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в Киеве.

Кроме того, издание утверждает, что на территории Украины работали несколько десятков коммандос из стран НАТО – Канады, Франции и Великобритании.

В частности, издание пишет о 10-й группе армейского спецназа, которая перед войной обучала украинских коммандос на базе на западе страны, незаметно создала в Германии коалиционную группу планирования для координации военной помощи украинским спецназовцам и другим украинским спецназовцам.

Эта ячейка является частью более широкого набора оперативных и разведывательных координационных ячеек, находящихся в ведении Европейского командования Пентагона для ускорения союзнической помощи украинским войскам. Группа ВВС США и ВВС Национальной гвардии под названием «Серый волк» оказывает поддержку ВВС Украины, включая тактику и технику, на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ссылаясь на западных официальных лиц, издание NY Times пишет, что спецназовцы не патрулируют линию фронта с украинскими войсками, а они консультируют из штаб-квартиры удаленно, используя зашифрованную связь. Однако, их можно увидеть на поле боя.

Хотя правительство США не признает, что ЦРУ действует в Украине, Россия знает об их присутствии, утверждает издание.

По словам представителей Пентагона, в период с 2015 года по начало этого года более 27 тысяч украинских солдат прошли обучение под руководством инструкторов американского спецназа и Национальной гвардии в Яворовском центре боевой подготовки на западе Украины недалеко от Львова.

Согласно NY Times, по словам бывших американских чиновников, которые работали с украинцами, самая острая проблема в их подготовке заключается в том, что они теряют свои наиболее закаленные и хорошо обученные силы в боях.