Стоит ли нам бояться обезьяньей оспы?

Более 2000 случаев обезьяньей оспы было выявлено в 30 странах, где вирус обычно не встречается. Недавно в США было выявлено 45 случаев. Наиболее заметный симптом заболевания – сыпь, которая может выглядеть как прыщи или волдыри, которые появляются на лице, во рту и гениталиях. Другие симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, никто не умер от обезьяньей оспы. Но насколько мы должны волноваться? Представляет ли обезьянья оспа такой же риск, как Covid? Как быстро может распространяться вирус? И являются ли определенные группы населения более уязвимыми, чем другие? Есть ли у нас эффективные терапевтические средства или вакцины для борьбы с распространением?

На еженедельном брифинге EMS на эти у другие вопросы ответили приглашенные спикеры:

– Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины в Департаменте политики здравоохранения и профессор медицины в отделении инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Вандербильта, Нэшвилл, Теннесси.

– Доктор Бен Нойман, профессор биологии и главный вирусолог Глобального исследовательского комплекса в области здравоохранения Техасского университета A&M.

– Доктор Грегг Гонсалвес, адъюнкт-профессор эпидемиологии (микробные заболевания) Йельского института глобального здравоохранения; Содиректор, Глобальное партнерство по справедливости в отношении здоровья.

Хотя вирус обезьяньей оспы не распространяется так широко и быстро, как COVID-19, медицинские эксперты подчеркивают, что единственный способ избежать новой эпидемии — это своевременное реагирование органов здравоохранения и населения. Ключевыми шагами являются тестирование, вакцинация и обмен информацией в рамках кампаний общественного здравоохранения.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более 4000 случаев оспы обезьян выявлено в 44 странах мира, в том числе 200 в 25 штатах США. Больше всего пострадали Калифорния, Нью-Йорк, Флорида и Иллинойс. По данным CDC, в стране от обезьяньей оспы никто не умер, но в Африке вирус унес жизни 73 человек.

Наиболее узнаваемым симптомом вируса является сыпь, которая может выглядеть как прыщи или волдыри, которые появляются на лице, во рту, придатках и в области половых органов. Другие симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли и боли в спине, а также увеличение лимфатических узлов.

“98% случаев случились у мужчин, и это поразительная эпидемиологическая особенность,” — сказал д-р Уильям Шаффнер. “Первоначально вирус был распространен среди геев и бисексуальных мужчин на гей-прайдах в Европе, особенно на Канарских островах, в Берлине и Франции.”

“В настоящее время это вирусная инфекция, скорее ограниченная особой группой людей (которые) должны быть очень осторожны в своих текущих сексуальных практиках, избегать анонимного секса и соблюдать личную чистоту, осматривая себя и своих партнеров, чтобы увидеть, есть ли у них поражения,” – сказал доктор Шаффнер.

“Это вирус, который распространяется через тесный личный контакт, обычно кожный контакт между людьми,” — пояснил доктор Шаффнер. “Он может передаваться воздушно-капельным путем, если люди находятся очень близко друг к другу в пределах трех футов, обычно в течение длительного периода времени, или через загрязненные полотенца и, возможно, постельное белье или секс-игрушки… Инкубационный период может занять до двух недель.”

Несмотря на обнаруженную эпидемиологическую возможность распространения среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, «обезьянья оспа не является болезнью геев,” — подчеркнул д-р Грегг Гонсалвес.

Гонсалвес, эксперт по здоровью геев, предупредил, что «стигматизация и дискриминация» затруднит локализацию и сдерживание распространения вируса. «Если вы запретите парады ЛГБТК-прайдов по всему миру в течение следующих нескольких месяцев или задействуете полицию или другие правоохранительные органы, вы, вероятно, оттолкнете людей от ухода о себе и от чиновников общественного здравоохранения, которые не хотят, чтобы это распространялось.”

“В контексте США многие из людей, которые сейчас руководят нашими учреждениями общественного здравоохранения, являются старыми врачами по ВИЧ… поэтому между ЛГБТ и ВИЧ-сообществом и федеральным правительством и правительствами штатов существует постоянная связь, в отличие от того, что мы видели 40 лет назад со СПИДом в самом начале,” — сказал Гонсалвес.

“Обезьянья оспа является членом большого семейства ортопоксвирусов, в которое входят мышиная оспа, верблюжья оспа, коровья оспа и натуральная оспа, уже искорененные с лица земли,” – пояснил Бен Нойман.

По его словам, впервые он был обнаружен у приматов в Нигерии, Западной Африке, штамм, который вызывает более легкие инфекции по сравнению со вторым основным штаммом, обнаруженным в Центральной Африке, который протекает более тяжело.

“Вирус был связан с двумя видами диких животных: веревочной белкой Конго и гигантской сумчатой ​​крысой из Гамбии,” — добавил Нойман. “Как и в случае с другими вирусами, которые исходят от грызунов, вы, как правило, видите увеличение в дождливый год.”

Учитывая характеристики передачи, Нойман предупредил, что обезьянья оспа “может легко распространяться в переполненном танцевальном клубе, на концерте или в любом другом месте, где собирается много людей, и они хорошо проводят время… Это не то, что пугает сейчас, но может выйти из-под контроля”.

Другими местами, где существует тесный физический контакт, являются приюты для бездомных, лагеря беженцев, спортивные залы и клубы здоровья.

Единственное, что удерживает этот вирус от проникновения в остальной мир, по словам Ноймана, — это «относительная географическая и экономическая изоляция региона. Я не думаю, что мы можем рассчитывать на это как на эффективное препятствие в будущем”.

Вирус растет в местах с меньшим доступом к тестированию и меньшим количеством больниц, которые могут фактически подтвердить цифры, которые почти наверняка занижены.

Эксперты рекомендуют пройти тестирование с помощью ПЦР, аналогичного тесту, используемому для диагностики COVID. CDC работает над расширением количества мест, где можно проводить тестирование.

Вакцина!

Существует также вакцина для профилактики обезьяньей оспы у людей в возрасте 18 лет и старше — вакцина Jynneos, одобренная в 2019 году Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Для полной вакцинации требуется две дозы с интервалом в четыре недели, но врачи отметили, что поставки во всем мире ненадежны. Также было доказано, что лекарство тековиримат (TPOXX) оказывает некоторое защитное действие на людей.

«Инфекционные заболевания всегда будут с нами, но эпидемии — это человеческое творение, а это значит, что мы можем их остановить,” — сказал доктор Гонсалвес.

“В США мы тратим 3 цента с каждого доллара, потраченного на здравоохранение, на общественное здравоохранение. Это проблема людей и проблема инфраструктуры. Надеюсь, с COVID, обезьяньей оспой и ВИЧ мы извлечем урок, как делать реальные инвестиции и избегать этого цветущего цикла», — заключил он.