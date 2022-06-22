Город Сакраменто готов безвозмездно выделить 80 семьям по $500 в месяц

Восемьдесят семей в Сакраменто будут получать $500 ежемесячно без каких-либо условий для их использования в рамках существующей программы гарантированного базового дохода. Денежные выплаты аналогичны стимулирующим чекам.

Гарантированный базовый доход уже выплачивается некоторым семьям с июня прошлого года – $300 получают и продолжат получать до июня 2023 года 100 физических лиц.

Ожидается, что на своем заседании во вторник городской совет Сакраменто одобрит контракт с местной некоммерческой организацией United Way на расширение программы, финансируемом за счет федеральных средств; а также будет определена дата начала выплат.

В программе могут принимать участие домохозяйства с низким и средним уровнем дохода, проживающими в городе Сакраменто — один взрослый должен зарабатывать менее $28 205 в год, семья из двух взрослых должна зарабатывать менее $43 201 в год, а один взрослый с тремя детьми должен зарабатывать менее $79 500 в год.