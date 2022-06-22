Пропавшие американские военные найдены в российском плену и им грозит смертная казнь

Двое американцев, Александр Дрюке и Энди Хюин, приехавших воевать на стороне Украины, попали в российский плен. Предположительно, они находятся на территории так называемой ДНР и им грозит смертная казнь.

В России их называю не иначе, чем “иностранные наемники”, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.

“Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется,” – сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Семьи мужчин говорят, что Государственный департамент внимательно следит за ситуацией.

На данный момент, по информации официальных лиц, в Украине пропали 3 американцев. Если о судьбе двоих сейчас известно, то о третьем, который перед поездкой в Украину также сказал друзьям, что не планирует воевать, по состоянию на 28 апреля числится Государственным департаментом пропавшим без вести.