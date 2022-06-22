Автомобиль на солнечных батареях начнут выпускать к концу этого года

Голландский стартап Lightyear, основанный в 2016 году – высокотехнологичная компания, разрабатывающая первый в мире автомобиль на солнечных батареях, 9 июня объявила о запуске серийного автомобиля Lightyear 0.

Как говорится в пресс-релизе компании, Lightyear 0 оснащен пятью квадратными метрами запатентованных солнечных батарей двойного изгиба, что позволяет автомобилю заряжаться во время поездок на работу или просто припаркован на открытом воздухе. В оптимальных условиях это позволяет Lightyear 0 проехать 70 километров в день сверх расчетного диапазона в 625 километров.

Благодаря солнечной энергии, рассчитанную до 11 000 километров в год водители, использующие Lightyear 0 для своих ежедневных поездок на работу (35 километров), могут ездить в течение нескольких месяцев в летний период без подзарядки.

Уточняется, что продолжительность поездок без подзарядки зависит от климата: в Нидерландах, это будет два месяца, а в Испании или Португалии – целых семь месяцев.

Производство Lightyear 0 должно начаться этой осенью, а первая машина будет выпущена ​​уже в ноябре.

Первые 946 автомобилей Lightyear 0 будут произведены по цене 250 000 евро (263 000 долларов США); крупносерийное производство, как предполагается, начнется в конце 2024 г. – начале 2025 г., тогда стартовая цена за автомобиль будет 30 000 евро.