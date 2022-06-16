В Украине пропали два ветерана вооруженных сил США

39-летний Александр Дж. Друке, служил в армии США, и 27-летний Энди Тай Хюин, ветеран морской пехоты, оба из Алабамы, пропали без вести в последние несколько дней недалеко от Харькова. У их родственников есть опасения, что они были захвачены российскими войсками.

Раньше, когда военные созванивались с семьями, Александр Дрюке сказал, что обучает украинских военнослужащих обращению с оружием американского производства.

Государственный департамент заявил, что внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с украинскими властями, а также напомнил, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта.

Выступая перед СМИ в среду днем, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у него нет информации о пропавших без вести американцах или о том, что они были взяты в плен.



По информации The Washington Post, точно неизвестно, сколько американцев уехали в Украину воевать.