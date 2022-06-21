Российский журналист Дмитрий Муратов продал Нобелевскую премию $103,5 млн

Российский журналист Дмитрий Муратов выставил на аукцион полученную Нобелевскую премию мира.

Российский журналист, редактор “Новой Газеты” (редакция которой объявила о приостановке работы до окончания российского вторжения в Украину) Дмитрий Муратов выставил на аукцион Нобелевскую премию мира, которую он получил в 2021 году.

Во Всемирный день беженцев, 20 июня 2022 года, Нобелевская медаль была продана на аукционе Heritage в США за рекордные $103,5 млн при стартовой цене в $550 тыс. Покупатель пожелал сохранить анонимность. Продажа за 103,5 миллиона долларов, что является эквивалентом 100 миллионам швейцарских франков, намекает на то, что покупатель из-за границы, считает издание NBC.

Ни сам Дмитрий Муратов, ни редакция, ни аукционный дом Heritage не возьмут себе ни цента от этой суммы.

О покупателе редакции “Новой Газеты” “известно лишь то, что он поднял ставку почти в разы — предыдущий участник был готов заплатить более 16 млн долларов. Итоговая стоимость лота оказалась сравнима с суммами, за которые на подобных торгах мирового уровня приобретались полотна Ван Гога или Мунка”.

Ранее самая большая сумма, полученная за Нобелевскую медаль, составляла 4,76 миллиона долларов в 2014 году.

Муратов пообещал перечислить деньги ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, “где есть беженцы и дети беженцев из Украины”.