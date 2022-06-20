Полиция Ванкувера сообщила о массовой драке иммигрантов

Полиция округа Кларк (штат Вашингтон) задержала двух жителей округа – Елисея Мирошниченко и Анатолия Мирошниченко, которые подозреваются в драке за мойку высокого давления и деловой контракт.

Эти двое были отправлены в тюрьму округа Кларк по подозрению в краже со взломом первой степени, незаконном лишении свободы, наезде с целью побега, нападении четвертой степени и злонамеренном причинении вреда третьей степени.

Как сообщается, подозреваемые были арестованы после сообщения о драке, в которой участвовали 6 человек. В результате инцидента пострадало два человека, а у участников потасовки обнаружена бита и топор.