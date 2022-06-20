Байден: “из-за войны в Украине появилось 100 млн насильственно перемещенныx лиц”

Во время своего обращении по поводу международного Дня беженца, отмечаемого 20 июня, Джо Байден сообщил, что из-за войны России в Украине в мире появилось более 100 миллионов насильственно перемещенныx лиц, “что является больше, чем когда-либо в истории”.

“Соединенные Штаты сделают все зависящее, чтобы те, кто искал здесь убежища, имели доступ к жизненно важной помощи, которой они заслуживают, включая здравоохранение и жилье, а также возможности для получения средств к существованию и образования, которые позволят им восстановить свою жизнь с достоинством и надеждой на будущее. Мы также продолжим поддерживать уязвимые группы беженцев – женщин, детей, представителей ЛГБТКИ+ и лиц с ограниченными возможностями”, – сказал Байден.

По словам Байдена, наравне с дипломатическими усилиями по прекращению военного конфликта, США будет продолжать заниматься размещением украинских беженцев.

Белый дом сообщает, что США приняли более 80 000 афганцев и будут продолжать принимать “десятки тысяч украинских беженцев”.