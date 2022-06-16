Арнольд Шварценеггер обвинил Европу в финансировании войны в Украине

Знаменитый голливудский актер, по совместительству бывший губернатор от республиканской партии, выпустил очередное видео, в котором осудил европейские страны за продолжающийся импорт российской нефти, заявив, что таким образом они «финансируют войну» в Украине.

“Россия запустила по украинским городам 1300 ракет в течение первых двух месяцев войны, что стоило 7,7 миллиардов евро,” – заявил Шварценеггер. “Но в то же время Европа отправила России 44 миллиарда евро за нефть.”

“На наших руках кровь, потому что мы финансируем эту войну,” – сказал Шварценеггер.

Ранее голивудский актер обращался к российским военнослужащим с просьбой отказаться воевать в Украине.