Украина получит от США военную помощь на 1 миллиард долларов 

Президент Джо Байден и высшие руководители национальной безопасности заявили в среду, что США делают все возможное, чтобы доставить критически важное оружие для борьбы, даже несмотря на то, что украинские официальные лица протестуют, что им нужно больше и быстрее, чтобы выжить.

Поэтому, США направят Украине дополнительную военную помощь на 1 миллиард долларов.

Этот пакет помощи включает в себя пусковые установки противокорабельных ракет, гаубицы и другие снаряды для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), которым американские силы в настоящее время обучают украинские войска.

Эта помощь является крупнейшим траншем оружия и оборудования с начала войны.