Amazon начнет доставлять товары дронами

Компания Амазон объявила о новой услуге – доставка товаров с помощью дронов.

Данная услуга (Prime Air), правда, будет пока осуществляться в калифорнийском городе Локфорд и предоставляться лишь подписчикам сервиса. Предоставление данной услуги анонсировано на конец этого года.

Город Локфорд находится в 50 милях на юге от Сакраменто.

В настоящее время компания Amazon получает разрешение Федеральной авиационной комиссии для запуска данного проекта.

Согласно опубликованной информации, доставка товаров будет происходить в течение часа после заказа. По словам представителя компании, ее дроны могут транспортировать по воздуху до пяти фунтов.

Согласно пресс-релизу Amazon, после того, как клиент зарегистрируется в сервисе и закажет посылку, дрон доставит товар «на задний двор» клиента, оставит посылку и улетит обратно на базу.