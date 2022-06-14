Amazon начнет доставлять товары дронами

Компания Амазон объявила о новой услуге – доставка товаров с помощью дронов.
Данная услуга (Prime Air), правда, будет пока осуществляться в калифорнийском городе Локфорд и предоставляться лишь подписчикам сервиса. Предоставление данной услуги анонсировано на конец этого года.
Город Локфорд находится в 50 милях на юге от Сакраменто.
В настоящее время компания Amazon получает разрешение Федеральной авиационной комиссии для запуска данного проекта.
Согласно опубликованной информации, доставка товаров будет происходить в течение часа после заказа. По словам представителя компании, ее дроны могут транспортировать по воздуху до пяти фунтов.
Согласно пресс-релизу Amazon, после того, как клиент зарегистрируется в сервисе и закажет посылку, дрон доставит товар «на задний двор» клиента, оставит посылку и улетит обратно на базу.