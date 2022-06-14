Наследия Винсента Чина – укрепление межрасовой солидарности против растущей волны расистского насилия.

40 лет назад молодой американец китайского происхождения по имени Винсент Чин был смертельно избит бейсбольной битой на улицах Детройта двумя белыми мужчинами, выкрикивающими антиазиатские оскорбления. накануне своей свадьбы. По словам автора и активистки Хелен Зия, этот поступок и последовавшая за ним судебная ошибка (ни один из нападавших не провел в тюрьме ни дня) ознаменовали рождение современного движения за гражданские права американцев азиатского происхождения.

Сегодня американцы азиатского происхождения сталкиваются с еще более сильным проявлением расистской ненависти, нацеленной на все цветные сообщества, а также на евреев и мусульман.

На брифинге EMS приглашенные спикеры – Майкл Герман, научный сотрудник Программы свободы и национальной безопасности Центра правосудия Бреннана, Хелен Зия, писательница, активистка и бывший журналист, член-основатель организации «Американские граждане за справедливость» в Детройте, Джон С. Янг, президент и главный исполнительный директор организации Asian Americans Advancing Justice-AAJC i Лиза Сайлар Барретт, директор по политике, Фонд правовой защиты NAACP – рассказали о растущей угрозе насилия и ненависти, усилиях по созданию более сильного многорасового движения солидарности для решения этой проблемы, а также о планах отметить смерть Чина на специальном праздновании 40-летия в Детройте (14-16 июня).

Что сделало убийство Чина еще более вопиющим, сказала Хелен Зия, которая работала в Детройте во время убийства Чина, так это то, что «ни у кого не возникало вопроса, были ли убийцы чернокожими или азиатами», если бы они не были белыми, то давно бы сидели в тюрьме. Так что чувство несправедливости было велико».

Хелен Зия, отмечая параллели между 1982 и 2022 годами, напомнила, что убийство Чина произошло на фоне растущих опасений общественности по поводу того, что производственные рабочие места перемещаются в Азию, даже несмотря на то, что инфляция, вызванная нефтяным кризисом, уже достигла 20%. Тем временем администрация Рейгана демонтировала программы социальной защиты, такие как пособия по безработице, продовольственные талоны и услуги по охране психического здоровья, — политику, последствия которой ощущаются до сих пор.

«Были люди в высших эшелонах власти, руководители автомобильной промышленности, люди в залах Конгресса, говорящие, что мы находимся в состоянии войны, потому что Япония производит экономичные автомобили», — сказала Зия, хотя немецкие автомобили были еще более экономичными.

Это неоднократно случалось в американской истории, отметила Хелен Зия, указав на Закон об исключении китайцев 1882 года, который запрещал китайским рабочим иммигрировать в США, и программу национальной безопасности администрации Трампа, которая сосредоточила ресурсы контрразведки на борьбе с «китайским шпионажем».

Тогда, как и сейчас, американцы азиатского происхождения объединились с чернокожими американцами, американцами арабского происхождения и людьми из всех слоев общества, социальных классов и вероисповеданий, чтобы осудить расистское насилие, сказала Зия, несмотря на целенаправленные усилия по разделению людей, включая дезинформацию, подразумевающую, что роста антиазиатских преступлений на почве ненависти совершаются чернокожими.

По словам Хелен Зии, большинство нападающих на азиатов — это белые, и что черные лидеры — от Джесси Джексона до Стейси Абрамс и Карима Абдул-Джаббара — осудили насилие в отношении иммигрантов из Азии, даже несмотря на то, что азиаты мобилизовались, чтобы поддержать протесты Black Lives Matter после убийства Джорджа Флойда.

«Исследование, проведенное Мичиганским университетом и опубликованное летом 2021 года, показывает, что 75% нападавших на американцев азиатского происхождения — белые, — сказал Джон С. Янг, тем самым подтверждая слова Хелен Зия.

«Эта ненависть основана на «теории замещения», в которой экстремисты утверждают, что все наши цветные сообщества стремятся заменить белых мужчин-христиан оружием», — отметил Янг. «Есть большое отчаяние, но мы сделаем все возможное, чтобы помочь разрушить его».

Джон С. Янг рассказал о сильной поддержке, которую он лично получил от лидеров движения за гражданские права чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев после таких инцидентов, как массовый расстрел азиатских косметологов в Атланте в прошлом году. «Среди моих цветных сообществ я нашел союзника», — добавил он.

Лиза Сайлар Барретт выделила «непрерывное повествование», согласно которому, если одна группа автоматически продвигается вперед, другая группа остается в стороне или отстает. Повествование увековечено «структурой власти белых, которая стремится сохранить контроль и опасается растущих цветных сообществ в этой стране».

«У нас были люди в политических офисах и в СМИ, представители корпораций создавали среду, в которой дезинформация стала нормой», — сказала Лиза Барретт. «И мы должны сделать больше, чтобы противостоять этому нарративу с историями, которые действительно помогают людям увидеть человечность друг в друге».

Майкл Джерман, который ранее расследовал дела сторонников превосходства белой расы для ФБР, утверждает, что до тех пор, пока не появятся более точные официальные данные о преступлениях на почве ненависти, «люди не поймут, что белый расизм — это нечто гораздо большее», что распространено в нашем обществе, что во многих отношениях оно является основополагающим в нашем обществе».

Он назвал официальные данные о преступлениях на почве ненависти «очень скудными».

Несмотря на принятие Закона о статистике преступлений на почве ненависти в 1990 году, требующего от Департамента юстиции собирать «точные данные», политика департамента заключалась в том, чтобы отложить расследование преступлений на почве ненависти для правоохранительных органов штата и местных органов власти, хотя только около 15% полицейских управлений признают, что такие преступления происходят в пределах их юрисдикции, указал Герман.

В то время как Национальное исследование виктимизации от преступлений, проводимое Бюро юстиции, сообщает в среднем о 230 000 насильственных преступлений на почве ненависти в год, Департамент юстиции преследует только 25 обвиняемых в год.

«Всегда были расистские собачьи свистки, которые политики использовали, чтобы получить голоса», — сказал Майкл Герман. «Но сейчас происходит то, что они на самом деле открыто поддерживают эти дела, появляясь на предвыборных мероприятиях с правыми боевиками».

Выступавшие отметили, что администрация Байдена-Харрис дала директиву федеральным агентствам, чтобы они рассмотрели, как они могут «воплотить расовое равенство в реальность». Между тем, ожидается, что департамент юстиции выпустит несколько новых инициатив, направленных на борьбу с недавним ростом преступлений на почве ненависти, которые в основном направлены против чернокожих и AAPI.

Эти усилия должны распространяться на других выборных должностных лиц в законодательных органах и школьных советах, а также на общество, согласились выступавшие.

Хелен Зия также указала на такие штаты, как Иллинойс и Нью-Джерси, которые приняли законопроекты о создании учебных программ для K-12, признающих реальную историю американцев азиатского происхождения. По крайней мере девять других штатов обсуждают аналогичные инициативы.

Мероприятия в память Винсента Чина

Наследие Винсента Чина будет отмечено серией прямых трансляций на сайте Vincentchin.org. На сайте есть руководство, переведенное на несколько азиатских языков, в котором рассказывается об истории межрасовой солидарности и взаимопонимания между сообществами, а также об истории гражданских прав в Америке.

Наряду с другими азиатско-американскими организациями AAJC возглавляет «Марш единства» 25 июня, мультикультурное мероприятие, на котором представители чернокожих, коренных народов, латиноамериканцев, жителей тихоокеанских островов, ЛГБТК+, мусульман, арабов-сикхов и евреев соберутся вместе в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы потребовать культурного равенство и расовую справедливость.