Нападение на школу в Техасе – убиты 21 человек

Во вторник, 24 мая, в начальной школе Техаса вооруженный 18-летний Сальвадор Рамос убил по меньшей мере 21 человека, большинство из которых были младшими школьниками. Рамос купил винтовку, как только достиг совершеннолетия, заявил член сената Техаса Роланд Гутьеррес.

Представитель техасской полиции Кристофер Оливарес рассказал СМИ, что стрелок вошел в школу, забаррикадировался в одном из классов и начал стрелять по детям и учителям, которые находились в классе.

Как передает Associated Press со ссылкой на представителя Департамента общественной безопасности Техаса, среди погибших 19 детей и двое взрослых, один из которых был учителем, еще 13 детей попали в больницу с ранениями.

Стрелок был убит на месте, двое сотрудников пограничной службы США получили ранения.

По данным правоохранителей, перед тем, как направиться в школу Рамос выстрелил в свою 66-летнюю бабушку, находившуюся в машине, она позвонила в полицию. Внук взял автомобиль своей бабушки, чтобы доехать до начальной школы. На данный момент бабушка находится в Сан-Антонио в критическом состоянии.