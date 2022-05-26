Пентагон планирует отправить военных для защиты посольства США в Киеве?

В воскресенье Wall Street Journal сообщила, что официальные лица обдумывают планы по отправке спецназа в Киев для охраны посольства США, возобновившего свою работу в столице Украины на прошлой неделе. Но это желание обеспечить безопасность сотрудникам учреждения требует особого баланса между безопасностью дипломатов и недопущением того, что Россия может расценить как эскалацию.

“Некоторые из вещей, которые, возможно, были в средствах массовой информации, касаются планирования усилий, которые осуществляются на относительно низком уровне,” — сказал в понедельник председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли репортерам в Пентагоне, вероятно, имея в виду отчет журнала.

Милли также добавил, что любое повторное введение американских войск в Украину потребует решения президента.

По сообщению Wall Street Journal, в настоящее время безопасность посольства обеспечивается Службой дипломатической безопасности Государственного департамента.