Маленькая девочка умерла после изгнания из нее “злых духов”

В судебных документах сказано, что родители думали, что их 3-летняя дочка была одержима, т.к. она периодически просыпалась и кричала или плакала.

В сентябре 2021 года, после ночной молитвы за дочку, ее мать и дядя отвезли девочку в церковь Iglesia Evangelicas Apostoles y Profetas, которая находится в задней комнате жилого дома в Сан-Хосе. В церкви к ним присоединился лидер общины, а по совместительству и дедушка девочки.

Во время обряда по изгнанию злых духов трое взрослых держали девочку за ноги, пояс и шею и вызывали рвоту, “выпуская дух”, сообщает NBC Bay Area. Обряд длился около 12 часов, в итоге в полицию позвонила мать. По сообщениям полиции, после смерти ребенка взрослые не сразу оказали медицинскую помощь и не позвонили в службу 911, сообщает KTVU.

Смерть девочки от удушья была признана убийством, а ее матери было предъявлено обвинение в нападении на ребенка, повлекшем за собой смерть, сообщает The Sacramento Bee. Дедушке и дяде ребенка обвинения в смерти девочки не были предъявлены.