Российская ракета попала в жилой район Николаева в среду утром. Корреспондент “Славянского Сакраменто” Руслан Гуржий оказался на месте происшествия и стал свидетелем разборов завалов местными жителями.

Сообщается о ранении одного из местных жителей в результате российской атаки с воздуха. Под обстрел попал жилой сектор в Ингульском районе, в восточной части Николаева.

По словам николаевцев, подобные нападения российская сторона осуществляет “через день”. Однако это событие стало одним из крупнейших за последнее время.