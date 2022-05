Kалифорния переживает самую сильную засуху за 1200 лет

Снежный покров в Калифорнии в настоящее время составляет 39% от среднего, что свидетельствует об усилении засухи, которая уже является самой сильной засухой на западе Соединенных Штатов за 1200 лет.

Спикеры на еженедельном брифинге EMS обсудили влияние изменения климата на засуху, усилия по сохранению, предпринимаемые штатом, ущерб в размере 1 миллиард долларов для сельскохозяйственной промышленности Калифорнии и то, как другие страны справляются со своими собственными водными кризисами.

Спикеры брифинга:Джеймс Нахбаур, директор Управления исследований, планирования и помощи Государственного совета по контролю за водными ресурсами; Карина Эррера, ученый-эколог из WCRB; Доктор Джосуэ Медельин-Азуара, доцент Инженерной школы Калифорнийского университета в Мерседе; Доктор Раджендра Шенде, председатель Политического центра TERRE и бывший директор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, был координатором и ведущим автором Межправительственной группы экспертов по изменению климата, получившей Нобелевскую премию мира в 2007 г.; Шон де Гусман, PE, MS, менеджер отдела снежных исследований и прогнозирования водоснабжения в Калифорнийском департаменте водных ресурсов; Хизер Кули, директор по исследованиям Тихоокеанского института.

Раджендра Шенде сказал, что “4 миллиарда человек испытывают острую нехватку воды. Половина мира может столкнуться с нехваткой воды уже через 4-5 лет”.

Существуют десятки агентств ООН, которые прямо или косвенно занимаются водными ресурсами. И цель ООН в области устойчивого развития 6 связана с чистой водой и санитарией, а цель в области устойчивого 14 сосредоточена на жизни под водой.

Ближний Восток и Северная Африка являются регионами с наибольшим дефицитом воды на Земле. В то же время есть и другие регионы, такие как Индия, часть Китая и Европы, которые также испытывают нехватку воды.

Хотя страны могут не испытывать водного стресса, некоторые регионы могут испытывать его, и этот сценарий «будет усиливаться по мере продвижения вперед, сказал Раджендра Шенде.

В IPCCReport также рассматриваются сценарии изменения климата и водных ресурсов. “Мы находимся в мрачной ситуации… хотя есть некоторые неиспользованные лучи надежды”.

На Ближнем Востоке Оман перерабатывает около 78% своей воды. Собственное повторное использование воды в Калифорнии составляет около 10-15%. В Дубае собирается 84% сточных вод, а 17% используется повторно.

Хизер Кули сообщила, что Калифорния уже третий год переживает сильнейшую засуху, и снежный покров намного ниже, чем обычно, и тает очень быстро».

В настоящее время 95% штата испытывает засуху, и Калифорнией это не ограничивается. Новое исследование показывает, что последние два десятилетия были самыми засушливыми за более чем 1000 лет, и что это в значительной степени было вызвано антропогенным изменением климата.

Системы водоснабжения и планирование еще не учитывают этого, хотя Калифорния добилась прогресса в сокращении потребления воды. Штат перерабатываем около 25% образующихся сточных вод.

Новое исследование, проведенное PacificInstitute, показывает, что Калифорния может сократить потребление воды в городах на целых 48%, приняв новую политику и технологии.

Джеймс Нахбаур и Карина Эррера рассказали, что такое концепция #Conservation as a California Way of Life?

“В штате существует закономерность, согласно которой законодательство следует за сильными засухами,” — сказала Карина Эррера. “Законопроекты SB 606 и AB 1668 предписывали фермерам и агентствам сделать охрану природы образом жизни”.

В настоящее время Калифорния использует два подхода: немедленный и долгосрочный.

Карина Эррера добавила, что охрана природы – это образ жизни, один из самых дешевых способов поддержать водоснабжение – справедливое и разумное потребление воды.

Шон де Гусман заявил, что за последние 15 лет из последних 70 выпало меньше всего снега.

“На сегодняшний день мы находимся на уровне около 35% от среднего,” — сказал де Гусман. Озеро Шаста, которое является крупнейшим водохранилищем штата, заполнено лишь примерно на 39%.

“У нас есть довольно большая дыра, которую нужно заполнить нашим резервуарам,” — добавил Шон де Гусман. “С Climatechange мы увидим больше дождя в местах, где мы ожидаем снега, больше наводнений и последствий для операций по борьбе с наводнениями.

Доктор Джосуэ Медельин-Азуара рассказал о том, что засуха нанесла ущерб сельскохозяйственной промышленности штата в размере 1 миллиарда долларов.

У нас в Калифорнии “Погодный хлыст”, т.е. экстремальная смена двух противоположных погодных условий. Предыдущее освещение в СМИ и исследования этих типов экстремальных явлений в значительной степени игнорировали зимние погодные явления, где засушливые периоды сменяются влажными годами.

Районы, которые традиционно получали больше воды в прошлые годы и обеспечивают водой крупные городские районы, в этом году были засушливыми по сравнению с предыдущей засухой.

Нынешняя засуха обошлась штату в 1,1 миллиарда долларов в виде потери доходов и 45 000 рабочих мест. Многие из этих рабочих мест принадлежат группам с самым низким доходом в штате.

“Засухи не проходят. Мы увидим больше засух в будущем,” – сказал доктор Хосуэ Медельин-Азуара.

“Нехватка воды вызовет массовую миграцию, что повысит спрос на местные водные ресурсы. Но недостаточно делается действий для решения этой проблемы,”- сказала Хизер Кули. “Большие города, как правило, преуспевают с обеспечением воды. Самые большие проблемы в наших сельских районах и небольших общинах.”

Хизер Кули добавила, что роль средств массовой информации чрезвычайно важна, и, фокусируясь на проблемах, также важно выделять их решения.