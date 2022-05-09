Ситуация с Covid-19: маски, новая Модерна и многое другое

Еженедельный брифинг EMS был посвящен трем основным темам, связанным с COVID-19:

1) Отмена обязательного ношения масок в общественном транспорте. Делаем ли мы более уязвимыми и без того уязвимые группы населения?

2) Новая бивалентная вакцина Moderna и ее потенциал для защиты от новых вариантов. Нужна ли нам новая и более совершенная вакцина, учитывая большое количество симптоматических инфекций у людей, прошедших вакцинацию и ревакцинацию? Является ли то, что мы ранее называли «прорывными инфекциями», новой нормой?3) Длительный COVID у людей, инфицированных Омикроном.



На обозначенные темы подговорили спикер брифинга:

– Доктор Эрик Фейгл-Динг, соучредитель и член правления Всемирной сети здравоохранения и руководитель целевой группы по COVID в Институте сложных систем Новой Англии.- Доктор Бен Нойман, профессор биологии и главный вирусолог Глобального исследовательского комплекса в области здравоохранения, Техасский университет A&M.

– Доктор Маниша Ньюаскар, детский пульмонолог, Stanford Children’s Health- Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины Департамента политики здравоохранения и профессор медицины Департамента инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Вандербильта.

Медицинское сообщество приветствует недавнее заявление производителя лекарств Moderna – в долгой борьбе с COVID-19 недавнее заявление Moderna о том, что она добивается одобрения FDA на свою вакцину для детей младшего возраста, было отмечено Медицинским сообществом.

«Мы видели, что самые маленькие из наших пациентов заболевают и попадают с COVID в больницы. Даже у ранее здоровых детей могут развиться осложнения и мультисистемный воспалительный синдром,” — сказала доктор Маниша Ньюаскар.

«Данные все еще нуждаются в полной проверке, но мы должны обучать наши молодые семьи и поощрять их желание вакцинировать детей,” – добавила доктор.

Для вакцинации потребуются две дозы с интервалом в один месяц, и ожидается, что она будет одобрена к июню. Родители не решаются делать прививки своим детям из-за риска миокардита, который, как объясняют эксперты, снижается по мере того, как возрастной диапазон уменьшается.

Доктор Бен Нойман сказал, что «школы могут сыграть свою роль в распространении вакцины. Ежегодно от бактериального менингита умирает 500 человек, и это одна из тех вещей, против которых в школах обычно требуется вакцинация. COVID-19 — это около 350 смертей в той же возрастной группе примерно в течение года. Вакцины должны заставить школу работать.”

Ранее Moderna просила FDA одобрить ее вакцину для детей в возрасте от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет и рассчитывает представить данные об эффективности к 9 мая.

Эта новость пришла вместе с другой разработкой компании: бивалентная вакцина, которая призвана обеспечить более сильную и продолжительную защиту от новых вариантов короонавируса.

“Каждый год мы обновляем нашу вакцину против гриппа, и теперь это четырехвалентная вакцина. В ней четыре разных антигена. Таким образом, специалисты по вакцинам думают сделать что-то очень похожее с COVID,” — пояснил доктор Уильям Шаффнер. “Расширяя антигены в вакцинах, мы получаем более широкий охват против этого множества вариантов в будущем.”

Скорость появления, мутации и исчезновения вариантов разной силы требует быстрой разработки мультивариантных вакцин. Вариант BA2 Omicron, появившийся в конце ноября в Соединенных Штатах, почти исчез, но был заменен еще более заразным подвариантом: BA.2.12.1.

“Нам нужно убедить FDA в более быстром обновлении вакцин, учитывая, что мы просто немного подправляем шиповидный белок,” — сказал доктор Эрик Фейгл-Динг. “Мы должны иметь возможность провести вторую фазу, а затем позволить этим совершенно новым фазам довольно быстро адаптировать вакцины…”

Эксперты также высказались по поводу отмены требований о ношении масок в общественном транспорте, которые уже приняты несколькими транзитными системами США, включая авиакомпании.

“Мы не просто перестаем носить шлемы, отстегиваем ремни безопасности и разрешаем вождение в нетрезвом виде, потому что больничные койки не заполнены. Я думаю, что CDC забывает о профилактике, пытаясь добиться возвращения к нормальной жизни,” — добавил доктор Фейгл-Динг, подчеркнув тот факт, что даже для людей, получивших иммунизацию, защита от госпитализации и смерти составляет 90–95 %, а защита от инфекции составляет всего около 45%.

Взрослые сейчас ходят на собрания, вечеринки, в бары, рестораны, ночные клубы, даже больше, чем раньше, когда они были осторожны. Вероятность заражения выше, и у кого-то могут быть дети с ослабленным иммунитетом дома или члены семьи, у которых действительно может быть тяжелый исход (инфекции).

Доктор Шаффнер согласился с тем, что эта мера может повысить уязвимость и без того хрупких людей, и предложил, чтобы люди сами принимали решения о том, когда оставлять маску дома.

“Вы старше? Есть ли у вас основное заболевание, болезнь сердца или болезнь легких? У вас ослаблен иммунитет? Вы человек, который заботится о ком-то? Продолжайте быть очень осторожными,” – добавил он.

Выступавшие подчеркнули, что вакцинация безопасна и что ревакцинация необходима для укрепления иммунитета против COVID-19 и его долгосрочных последствий, таких как головные боли, усталость, нарушение сна, боли в животе, стеснение в груди и потеря аппетита.