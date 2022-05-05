Украинские войска предпринимают контрнаступательные действия возле Харькова и в Херсонщине

Сообщается, что силы обороны Украины, как минимум, в двух направлениях перешли к контрнаступательным действиям. По словам представителя Минобороны Великобритании, украинские войска атакуют россиян возле Харькова и Херсонщины.

По словам командующего украинскими войсками Валерия Залужного, в районе Попасной и Кременной продолжаются ожесточенные бои, в то же время, на Харьковском и Изюмском направлениях силы обороны Украины перешли к контрнаступательным действиям.

Данную информацию также подтвердил советник президента Алексей Арестович.

Также появилась информация об освобождении нескольких населенных пунктах на границе Николаевщины и Херсонщины.

Кроме того, появилась информация от ВСУ, что российские войска не прекращает ведение наступательных действий на некоторых участках восточной зоны боевых действий, с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с оккупированным Крымом.