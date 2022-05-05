Россияне готовятся провести «парад победы» в разрушенном Мариуполе

По сообщению Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины россияне готовят «парад» в разрушенном Мариуполе.

«В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики России, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО, – сообщил представитель разведки Украины. – Основная задача путинского чиновника – подготовка «торжественных мероприятий» 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе имитации военного парада».

«Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром торжества. С этой целью в городе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов, – говорится в пресс-релизе (ГУР) Министерства обороны Украины. – Проходит широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться «положительные» сюжеты о встрече местных жителей с оккупантами. Для подготовки информационных материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин».