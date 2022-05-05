Правоохранители Украины задерживают подозреваемых в уклонении от военной службы

В то время как украинские патриоты единым фронтом героически сражаются против врага, некоторые представители украинского народа цинично зарабатывают в сложившейся военной ситуации в стране.

Правоохранительные органы Украины, в частности, задержали подозреваемого, который, по заявлениям местной прокуратуры переправлял мужчин призывного возраста через границу. За свои услуги подозреваемый в контрабанде брал до 20 тысяч долларов.

“По данным следствия, гражданин наладил схему получения медицинских справок о непригодности к прохождению военной службы. На основании полученных документов мужчины могли пересечь границу через официальные пункты пропуска. Попытка одного из мужчин выехать таким образом была прекращена вчера на пункте пропуска «Вилок», – сообщили в офисе Генпрокурора Украины. – У организатора при обыске в автомобиле, на котором он передвигался, нашли и изъяли 20 тыс долл. платы за изготовление и передачу фальсифицированных документов для задержанного на границе мужчину, а также около 7 тыс. евро. По месту жительства гражданина при обыске обнаружены денежные средства в сумме 40 тыс. долл., электронная техника, флэш-носители, мобильные телефоны, а также печати”.

Подобные сообщения приходят также из других регионов страны.

Напомним, что в Украине объявлено военное положение, а это значит, что граждане, подлежащие призыву на военную службу обязаны оставаться в стране.