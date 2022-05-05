СМИ: Разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов

По словам официальных лиц, разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в американском правительстве.

По информации издания, американцы передают в Киев подробности о мобильных штабах российских военных, которые активно перемещаются с места на место. Украинские официальные лица, в свою очередь, объединяют эту информацию со своей разведкой, включая перехваченные сообщения.

В частности, в результате данной кооперации разведок украинским военным удалось уничтожить штаб российской армии в Харьковской области, где, по некоторым данным мог погибнуть высокопоставленный российский военный.

Украинские официальные лица заявляют, что на данный момент им удалось уничтожить свыше 10 боевых российских генералов.

Американские разведданные, передаваемые Украине, также могут включать в себя планы по передвижению российских войск и другую тактически-оперативную информацию.

Ранее сообщалось об информационной поддержке западных разведчиков в деле уничтожения крейсера “Москва”.