Правоохранители Испании задержали украинского блогера Анатолия Шария

В Испании задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей и благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами, в частности, Национальной полицией в Испании и офисом Атташе МВД Испании в Украине.

«Это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо», – прокомментировали событие украинские власти.

Напомним, что украинская спецслужба подозревает А. Шария в совершении государственной измены.

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.