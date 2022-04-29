Журнал Nature: предшественники жизни прибыли на Землю из космоса

Журнал Nature: все основания ДНК и РНК обнаружены в метеоритах, что подтверждает гипотезу о том, что предшественники жизни прибыли на Землю из космоса.

26 апреля научный журнал Nature опубликовал статью об исследовании метерота Агуас-Заркас, упавшего в Коста-Рике в 2019 году. Предыдущий лучший образец, метеорит Мерчисон, прибыл в 1969 году – упал в Австралии и также был предметом обширных исследований.

Образцы, собранные сразу после падения, дали возможность проанализировать его основную минералогию и запасы органических веществ, относительно свободные от земного загрязнения.

Как и Мерчисон, Агуас Заркас насыщен органическими соединениями. Он богат водой, карбоновыми кислотами, сахарными спиртами, ароматическими углеводородами, редкими в биологии аминокислотами с изотопами, подтверждающими их внеземное происхождение.

Молекулы метеоритного углерода демонстрируют то же левостороннее смещение киральности (т.е. свойства физики элементарных частиц, состоящее в различии правого и левого, и указывающее на то, что Вселенная является несимметричной относительно замены правого на левое и левого на правое), что и биология на Земле.

“Мы завершили набор всех оснований, обнаруженных в ДНК, РНК и жизни на Земле, и они присутствуют в метеоритах,” — говорит астрохимик Дэниел Главин из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА.

Из наномасштабного инфракрасного анализа метеорита Агуас Заркас: “они могли внести пребиотический материал на раннюю Землю. Особенно интересны тонкозернистые каймы (FGR) и богатые органическим веществом темные обломки. Присутствие органических веществ, встроенных в эти FGR, может также указывать на то, что они могли образоваться и в солнечной туманности”.