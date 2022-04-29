В России предложили заменить российский триколор на флаг СССР

Депутаты КПРФ предложили вернуть флаг СССР в качестве главного государственного символа РФ. Об этом свидетельствует внесенный 19 апреля в Госдуму РФ законопроект от лиц депутатов – Г.А.Зюгановa, В.И.Кашинa, И.И.Мельниковa и других.

Предлагаемый законопроект “вносится с целью законодательного закрепления за Российской Федерацией принципа правопреемственности Союза ССР на своей территории…”

“Основной цветовой фон флагов всех бывших республик Союза ССР, как и флага самого Союза ССР, составлял красный цвет. Красный фоновый цвет исторически всегда присутствовал также на стягах русских князей и царей: Вещего Олега, Святослава Великого, Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского. Красный – означает

красивый, цвет веры, надежды, торжества добра над злом, любимый народом цвет, – говорится в тексте документа. – Бело-сине-красный триколор появился в России при царе Алексее Михайловиче «Тишайшем». Флаг был «подарком» от голландцев”.

Авторы законопроекта также отмечают, что “во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. бело-синекрасный флаг стал символом русских коллаборационистов – приспешников гитлеровских захватчиков и противников Союза ССР”.

Стоит отметить, что в ходе репетиции традиционного парада победы СССР над фашистской Германией, на Красной площади были замечены колоны танков с красными знаменами.