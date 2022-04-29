Христианскому психологу пришлось бежать из РФ из-за критики войны в Украине

Протестантский психолог, радиоведущий Евгений Сарапулов в эфире радиостанции Slavic Family рассказал о гонениях, воздвигнутых на него со стороны сторонников войны в Украине.

“Когда началась война РФ с Украиной 24 февраля, в эфирах я это стал называть войной, а не “военной операцией”. Я также публично попросил прощение у украинцев за ту ужасную боль, которую им причинили, за смерть гражданского населения. После этого мне стали поступать угрозы и на основании принятых в России законов меня и мою семью могли посадить в тюрьму. По этой причине я срочно уехал с семьей из России. Теперь я и моя семья находимся в статусе беженцев”,

Стоит отметить, что с недавнего времени на территории Российской Федерации действует ряд законов о расспространении фейков и существует наказание за публичную дискредитацию ВС РФ.

Друзья Сарапулова открыли фандрейзинг для его семьи – по их заявлению, семья беженцев не в состоянии оплатить авиабилеты и расходы на перемещение. В настоящее время семья россиян находится в Турции. Сам Сарапулов рассматривает вариант беженства в США.

Сообщается, что Сарапулов активно сотрудничал с христианским радио “Теос” и “Slavic Family”.