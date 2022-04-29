Германия готовится к прекращению закупок российской нефти

Немецкие официальные лица заявили, что Берлин готов прекратить закупать российскую нефть. Как сообщает Wall Street Journal, тем самым ЕС открывает новый виток санкций против Москвы.

Немецкое правительство сегодня сообщило, что Германия готова отказаться от своих прежних возражений против полного эмбарго на российскую нефть, однако Берлину потребуется время, чтобы найти альтернативу российским поставкам.

Германия уже сократила потребление нефти из России на треть с начала вторжения Владимира Путина в Украину.

В четверг немецкое правительство решило организовать поставки тяжелого вооружения в Украину. В частности, сообщается о поставках танков “Гепард”.

Ранее сообщалось, что Россия прекратила поставки природного газа в Болгарию и Польшу после того, как две страны отказались оплачивать поставки российских углеводородов в рублях.