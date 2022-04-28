Во время визита генсека ООН в Киеве прогремели взрывы

Российские войска атаковали несколько районов Киева, в то время как, в столице Украины с официальным визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщает пресс-офис президента Зеленского, глава государства отметил важность визита Генсека ООН в Украину: “ведь именно наша страна защищает принципы Устава Организации Объединенных Наций”, – сказал Зеленский.

Перед встречей с Президентом Украины Антониу Гутерриш посетил пригород Киева и увидел разрушения, сопутствующие военному нападению России в Украине.

По словам Зеленского, во время разговора стороны затронули вопрос создания специального международного трибунала по поводу преступлений России.

Президент Украины и Генсек ООН обсудили поддержку украинцев путем наличных выплат, увеличение объемов гуманитарной помощи Украине, а также важность привлечения ООН к послевоенному восстановлению государства.

В то время, как Гутерриш находился в Киеве, российские войска нанесли по украинской столице ряд авиаударов, один из которых пришелся по району, где располагается жилой сектор. Ранее, в эфире одного из российских федеральных телеканалов призвали к ударам по стратегическим объектам в Киеве.

Между тем, сообщается о возвращении посольств некоторых европйеских стран в столицу Украины.