В Херсоне 58 детей-сирот скрываются более месяца в подвале местной церкви

Уполномоченная Верховной Радой Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки из Херсонской области вот уже два месяца скрываются от бомбежек в подвале местной церкви.

“Обращаюсь ко всем причастным и небезразличным в связи с необходимостью срочной эвакуации воспитанников дома ребенка города Херсона на безопасную территорию Украины. 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, больше месяца скрываются в подвале местной церкви”, – сообщила обмудсвумен. – Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные – младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении”.

“Мы нашли безопасное место пребывания для этих детей в регионе Украины, где не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться все необходимая помощь, лечение и забота. Я прошу всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей в безопасный регион Украины, не оставаться в стороне и предпринять все зависящие от вас меры по открытию и работе гуманитарного коридора, чтобы малыши наконец-то оказались в безопасности”, – говорится в заявлении украинскоой уполномоченной.

Со своей стороны, российские власти сообщили, что украинская сторона, якобы пытается вывезти детей заграницу “на органы”.

“В Херсоне предотвращена попытка украинской стороны похитить воспитанников детского дома, по словам врача «Херсонского дома ребенка» детей планировали вывезти в Европу с целью использования их органов для трансплантации, – пишет сайт Украина.ру со ссылкой на телеканал «Крым 24». – По данным телеканала, везти детей в зону боевых действий омбудсмен требовала от главврача детского учреждения и от настоятеля баптистской церкви. Она объясняла это тем, что на подконтрольной России территории нарушались права ребенка”.