Палата представителей США приняла решение о ленд-лизе для Украины

Комитет по правилам Палаты представителей проголосовал за законопроект о ленд-лизе для Украины. Об историческом решении сообщают представители Нижней палаты Конгресса США в Твиттере. было принято в четверг 28-го апреля 2022 г.

Теперь документ отправится в Белый дом на подпись президенту Байдену, который, как отмечают эксперты, не медля поддержит данное решение.

Ранее действующая администрация США обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить $33 млрд помощи Украине и региону.

Согласно тексту ленд-лиза (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), президенту США даются дополнительные полномочия в принятии решений об отправке вооружения в воюющую Украину. В частности, президент может поспособствовать ускорению доставки военной помощи Киеву, а также – транспорта, продовольствия и сопутствующей помощи.

Не все с США приветствуют решение Конгресса о предоставлении Украине исторического военного займа; некоторые американские эксперты отмечают, что, приняв помощь США, Киев на долгие годы окажется в долгу перед американским правительством. Впрочем, украинские власти приветствуют получение американского ленд-лиза.