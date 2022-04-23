Арестована семья славян по подозрению в браконьерской охоте на осетра в долине Сакраменто

По сообщению Департамента дикой природы Калифорнии (CDFW), сотрудники службы охраны дикой природы арестовали восемь человек по подозрению в браконьерской охоте на белого осетра из водных путей долины Сакраменто.

Мужчинам предъявлено несколько обвинений, в том числе в намерении продать рыбу и продукты ее переработки на нелегальном рынке. Как минимум двое из них являются рецидивистами. Девятый мужчина был арестован по подозрению в продаже краба Дандженесс и красного морского ушка на нелегальном рынке.

В мае 2021 года сотрудники дикой природы начали расследование в отношении жителей Окленда Эндрю Чао и Ай Поу Саечао по обвинению в ловле осетровых, извлечении икры и продажеее Петряник Игорю, Людмиле, Евгению и Ольге из Сан-Франциско.

Семья Петряник подозревается в переработке икры осетровых рыб и продаже ее на нелегальном рынке. Чао и всем четырем членам семьи Петряник предъявлены обвинения в браконьерстве по делу, которое еще находится на рассмотрении.

В ходе расследования офицеры обнаружили связь между Чао и Саечао и другим расследованием, в котором участвовало несколько подозреваемых в браконьерстве осетровых. Офицеры дикой природы вели длительное наблюдение за подозреваемыми и полагают, что те выловили в общей сложности не менее 36 осетров за время расследования.

В результате, 30 марта сотрудники охраны дикой природы арестовали 8 человек, все выходцы из Азии, проживающие в Сакраменто.